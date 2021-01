Lateral direito fala sobre renovação com o Remo e frisa: ‘Vamos resolver’

O lateral direito Ricardo Luz se prepara com os demais companheiros do Clube do Remo para enfrentar o Vila Nova-GO pela decisão da Série C. Entre a expectativa da final e a preparação, o que todo mundo se pergunta é se o jogador vai continuar no Leão na temporada 2021. Na coletiva desta quarta-feira, o jogador revelou que a negociação está em andamento.

“Fico feliz de ter conquistado a torcida. A questão da continuidade estamos conversando. A diretoria está conversando como empresário e vamos resolver o que for melhor para o clube e para mim também”, afirmou.

Enquanto isso, ele vai se preparando para o primeiro confronto contra o Tigre, marcado para sábado (23), às 17 horas, no OBA, em Goiânia (GO). O Remo vai ter 11 desfalques para essa partida porque pegaram a covid-19. Para Ricardo Luz, o time vai mostrar a mesma força que nos outros jogos e vai atrás de um bom resultado, seja ele vitória ou empate. A partida de volta está marcada para dia 30 de janeiro, sábado, às 17 horas, no Mangueirão.

“A gente sabe que temos companheiros fora, mas não está totalmente desfalcados. Há peças que vinha jogando. Sabemos que teremos dificuldades, mas temos um grupo forte e temos que mostrar sempre o nosso bom futebol e buscar a vitória. Temos que lutar para buscar os três pontos sempre. Sabemos que é difícil, mas vamos atrás os três pontos ou quem sabe um empate para decidir em Belém”, afirmou.

Os jogos da final da Série C entre Remo e Vila Nova terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.