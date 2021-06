Lateral-direito do Remo projeta jogo de volta contra o Atlético-MG: 'Não podemos dar espaço'

O lateral-direito Thiago Ennes sabe que enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, na noite de quinta-feira, será complicado, ainda mais do desvantagem do Remo. No entanto, ele afirma que o time se preparou bem e vai buscar a todo o custo a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

“Já aconteceram muitas coisas no futebol. Equipes que tiveram um resultado no primeiro jogo e no segundo outro. Trabalhamos fortes e estamos focados. Sabemos que será um jogo difícil. A equipe do Atlético é excelente. Temos que ter paciência e calma. Vamos jogar o que estamos jogando sempre, vamos buscar logo o gol. Ficar bem postado na defesa para sair com um bom resultado”, afirmou.

O Remo precisa vencer o Atlético-MG por dois gols de diferença, forçando a decisão nos pênaltis. Thiago Ennes fala sobre a estratégia traçada para tal resultado.

“A gente tem que ir para cima porque começa o jogo com 2 a 0 para eles, sabemos disso. Vamos jogar contra o relógio. E a equipe deles é excelente, perigosa, não podemos dar espaço, achar um gol no início do jogo, ficar mais com a bola para fazer o segundo gol”, explicou o lateral azulino.

O jogo entre Galo e Leão será às 19 horas pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.