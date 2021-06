Landu manda recado para jogadores do Remo: 'Tem condição de surpreender o Atlético-MG'

O Remo enfrenta nesta quinta-feira (10) o Atlético Mineiro na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time azulino precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para seguir na competição. Para o ex-atacante e ídolo do Remo, Landu, é possível reverter a situação. O ex-jogador falou sobre o assunto no canal que possui no Youtube.

“Os jogadores do elenco atual tem que colocar na cabeça que é possível vencer. Que tem condição de surpreender o Atlético, o torcedor e a imprensa. Sei que o Remo pode fazer um grande jogo e trazer a classificação para Copa do Brasil. E o fenômeno azul estará no aeroporto e eu estarei também”, disse Landu.

O assunto principal do episódio do “Landu tá on” foi sobre a quase transferência para o Atlético Mineiro. Ele explica porque a contratação não vingou. O interesse surgiu após o confronto, em 2006, pela Série B, quando Landu marcou.

“Em 2007 eu quase fui para o Atlético, mas o auxiliar do Giba não deixou eu ir. Ele tava comigo em todos os treinos e chegou na hora de eu ir ele falou que o Landu era doido, bebia, não era uma situação profissional e infelizmente não fui para o Atlético Mineiro. Eu estava feliz porque recebi proposta para ir para o Atlético. Em Minas nós perdemos por 3 a 1 e em Belém nós vencemos por 2 a 1. Eu estava afastado uma semana na época, mas estava bem confiante e deu certo”, comentou.

Essa não é a primeira vez que o ex-jogador fala sobre o assunto. No programa ‘Abre o Jogo’ de Oliberal.com, Landu contou essa e outras histórias da carreira. Confira:

A partida entre Atlético-MG e Remo será às 19 horas, no Mineirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.