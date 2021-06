Jogo entre Botafogo-RJ e Remo, pela terceira rodada da Série B, tem alteração no horário e no local

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o jogo entre Botafogo-RJ e Remo, pela terceira rodada da Série B, teve o horário e o local modificados. O jogo marcado para domingo (13) passou de 18h15, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), para 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Segundo a entidade, a alteração ocorreu para evitar conflito de horário com partida da Seleção Brasileira na Copa América.

O jogo entre Botafogo e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.