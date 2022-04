Jogo de ida: Remo e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, já tem data, hora e local; saiba mais

Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo que traz de volta um saudoso confronto dos anos 90, será reeditado em 2022, após o sorteio da competição colocar frente a frente o Leão e a Raposa.

Conforme anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a partida de ida, entre Remo e Cruzeiro, será realizada no próximo dia 19 de abril, a partir das 21h30, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, com transmissão pela Amazon Prime.

Os demais jogos de ida da terceira fase serão realizados nos dias 20, 21, 30 de abril e 1 de maio. A partida de volta acontece em Minas Gerais, na semana do dia 11 de maio, com informações a definir.

Vale lembrar que, em caso de empate em pontos e saldo de gols ao final dos dois jogos, o confronto entre Remo e Cruzeiro será decidido pelas cobranças de pênaltis. Cada equipe desembolsou cota de R$ 1.900.000,00 por participação na terceira fase. Em caso de permanência, a premiação sobe para R$ 3 milhões.