VÍDEO: Jogando futsal pelo Remo, filho de Erick Flores marca no clássico contra o Paysandu

Contratado durante o Campeonato Paraense a pedido do técnico Paulo Bonamigo, que ainda era o comandante azulino, Ercik Flores vive um momento complicado, de recuperação e iniciou a transição na semana passada. Em Belém com o filho, Erick viu o filho marcar no clássico contra o Paysandu, pelo Parazão de Futsal Sub-7.

A partida ocorreu no Ginásio Moura Carvalho, do Paysandu e terminou com um trinfo remista. Um dos gols foi marcado pelo filho de Erick, o pequeno Kauê, que rendeu comentários do pai nas redes sociais.

“Tu broca em clássico, né pivete”, escreveu, Erick em seu Instagram.

Assista ao gol

Erick Flores teve uma lesão grau três, no reto anterior da coxa direita. O tempo de recuperação, à princípio, seria de seis semanas, mas o jogador voltou a sentir a contusão durante a transição e retornou departamento médico. Na última sexta ele iniciou uma nova transição, juntando Série B e Brasileiro, até o momento ele desfalcou o Remo em 14 partidas. Nessa temporada ele realizou 19 jogos com a camisa do Leão, marcou um gol e deu quatro assistências.