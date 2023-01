Jogadores do Remo comemoram classificação à terceira fase da Copinha; vídeo

A garotada do Sub-20 do Remo fez a festa nos vestiários do estádio Nicolau Alayon após a classificação à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No início da tarde desta sexta-feira (13), o Simba bateu o Nacional-SP por 1 a 0 e avançou ainda mais no maior torneio de base do Brasil.

No vídeo é possível ver jogadores azulinos e membros da comissão técnica comemorando a vitória. Eles cantam músicas que a torcida remista costuma entoar nas arquibancadas. Veja:

