Ídolo do Remo discorda de retorno de Paulo Bonamigo e aponta quem contrataria: 'Hélio dos Anjos'

A edição de segunda-feira (20) do Último Lance recebeu o ídolo do Remo Agnaldo, o Seu Boneco. O ex-jogador comentou sobre vários temas relacionados ao Leão e com algumas opiniões polêmicas, como de costume. Agnaldo afirmou discordar da contratação do técnico Paulo Bonamigo para a próxima temporada e apontou quem buscaria para comandar o Leão:

"Eu não traria, e sim novos ares. Fez um bom trabalho? Fez. É um excelente profissional? É. Tem uma história no clube? Tem. Mas preferia que viesse novos ares. Eu contrataria, se tivesse um cargo diretivo dentro de qualquer clube que tivesse estrutura para poder trazer, Hélio dos Anjos. Já trabalhei, conheço o caráter e conheço o profissional que o mesmo é", disparou Seu Boneco.

