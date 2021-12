Goleiro do Paysandu participa de despedida de zagueiro, agora, ex-Remo

O zagueiro Rafael Jansen deixou o Remo após três anos e os amigos organizaram uma despedida para o jogador e sua família. Entre eles, estavam o goleiro do Paysandu, Victor Souza, e o atacante azulino, Lucas Tocantins.

Na despedida, Rafael Jansen agradeceu pelo apoio dos amigos neste ano.

Lucas Tocantins e Victor Souza participaram da despedida de Rafael Jansen (Reprodução/ Instagram - Rafael Jansen)

“Finalizando um ciclo profissional, contudo, as amizades permanecem, o amor, o carinho plantado, o abraço, o afeto, o respeito, levo comigo! Obrigado por todo o apoio durante 2021, anjos enviados por Deus para nos ajudar. A família Jansen ama cada um. Fica aqui nossa saudade e nossa admiração”, afirmou o zagueiro.

Agenda

Sem Rafael Jansen, mas com Victor Souza e Lucas Tocantins, Remo e Paysandu se enfrentam no sábado (4), às 17 horas, no Baenão, pela partida de volta da semifinal da Copa Verde. Ninguém tem vantagem nesse confronto uma vez que o primeiro jogo foi 2 a 2. Classifica para a final quem vencer. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

O Re-Pa terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de pré e pós-jogo no Youtube e Facebook de OLiberal.com.