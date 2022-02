Gedoz e Whelton voltam a treinar e podem reforçar o Remo na próxima rodada do Parazão

O Remo informou na manhã desta terça-feira (1º) que o meia Felipe Gedoz e o atacante Whelton iniciaram trabalho de transição física. Ambos os jogadores estavam lesionados e ficaram de fora das duas primeiras partidas do clube no Campeonato Paraense 2022.

A lesão de Gedoz foi adquirida na pré-temporada azulina em Parauapebas. Em um amistoso contra a seleção local, o meia sofreu uma falta e ficou com o tornozelo inchado.

Já Whelton sofreu lesão no primeiro treino da equipe após voltar para Belém. Durante as atividades, o jogador azulino sentiu dores na coxa e foi constatado um leve estiramento.

Nos treinos desta terça, os dois jogadores treinaram com bola e participaram das demais atividades com o restante do elenco. No entanto, ainda não se sabe se ambos devem jogar na próxima rodada do estadual.

O Remo volta a campo no domingo (6), quando viaja para enfrentar o Itupiranga. A partida, que será disputada no estádio Rosenão, começa a partir das 16h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.