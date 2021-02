Final da Copa Verde vai ter VAR e Mangueirão recebe visita técnica da CBF para conferir estrutura

Os jogos da final da Copa Verde serão com árbitro de vídeo (VAR) e o Mangueirão vai passar por uma visita técnica nesta sexta-feira (19) para conferir a estrutura que será utilizada.

Mas isso não será nenhum empecilho, já que o Mangueirão tem estrutura para a utilização do árbitro de vídeo. Ele recebeu o VAR durante a partida de volta da oitava de final da Copa do Brasil de 2019, entre Paysandu e Internacional (RS).

O Remo vai enfrentar o Brasiliense na final da Copa Verde. A primeira partida será no domingo (21), às 15h30, no Boca do Jacaré, em Brasília (DF). A volta está marcada para quarta-feira (24), às 16 horas, no Mangueirão, em Belém (PA). Os jogos terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.