Filho de capitão do Remo recebe alta hospitalar e volante agradece em rede social

Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Castanhal, que garantiu ao Remo o terceiro lugar do Parazão e a vaga na Copa do Brasil de 2022, o volante Lucas Siqueira viveu um drama familiar neste período. O filho do capitão azulino João Lucas esteve internado devido a um quadro de gastroenterite infecciosa.

Pelo seu perfil oficial no Instagram, Lucas Siqueira revelou que o filho já teve alta. O jogador aproveitou para agradecer ao médico do Remo, Jean Klay, que ajudou no atendimento ao filho:

Confira o pronunciamento do atleta

