Exclusivo: novo atacante do Remo desembarca em Belém e diz: 'Levar o clube à Série A'; assista

O novo atacante do Remo Edson Cariús chegou no aeroporto Belém por volta de 12h desta sexta-feira, acompanhado pela família. A equipe de OLiberal acompanhou com exclusividade o desembaque do jogador, que vem por empréstimo do Fortaleza-CE - que pagará parte do salário -, após alguns meses no futebol saudita.

Sétima contratação do Remo para a temporada 2021, Edson Cariús chega com uma complicada missão: a de fazer a torcida esquecer o artilheiro Salatiel. Com a alta pedida do Náutico, que quer vender o jogador, Salatigol - que foi sondado pelo Paysandu - dificilmente retorno ao Baenão, ao menos antes na Série B.

Edson Cariús (esq.) foi recebido no aeroporto de Belém pelo seu empresário, Endrigo Thyciano (dir.) (Igor Mota / O Liberal)

Quem também conversou com a reportagem foi o empresário do jogador, Endrigo Thyciano. O representante de Edson Cariús deu alguns detalhes da negociação que trouxe o atacante para o Leão:

"Foi uma negociação que se estendeu, o que é normal, porque envolve um atleta que tem vínculo com outra equipe. O que mais atraiu foi a organização do clube nos últimos dois anos. O clube tem mantido salário em dia, teve uma projeção e um projeto a longo prazo e o reflexo de tudo isso foi o acesso à Série B, que é uma grande vitrine", revelou.

Atacante de 32 anos, Cariús atuou por vários clubes do Ceará (CE) e teve destaque no Floresta-CE e no Ferroviário-CE, onde foi peça fundamental marcando 19 gols em 30 jogos na temporada que terminou com o título da Série D. Resta saber se o atleta repetirá o sucesso e os gols no Remo.