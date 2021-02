Ex-Remo, volante campeão da Série C afirma: ‘Não posso deixar de me empolgar com o acesso do Leão'

O volante Yuri conquistou o acesso para a Série B e foi campeão brasileiro da Série C pelo Vila Nova. O título foi conquistado em cima do time no qual Yuri jogou em 2016 e 2019, o Remo. O volante comemorou bastante a conquista nacional, mas não esqueceu de parabenizar o Leão pelo acesso.

O volante usou as redes sociais para fazer a postagem e dizer que ficou feliz pelo ex-time ter conseguido o principal objetivo, o acesso para a Série B.

Também não posso deixar de me empolgar com o acesso do Leão do norte e todo o carinho que me dão.

Valeu demais @ClubeDoRemo e parabéns pelo acesso. @diirsonneto @pietropimenta — Yuri Naves (@yurinaves) January 31, 2021

No Remo, Yuri fez 54 partidas e marcou quatro gols. Foram 28 partidas em 2016, com três gols, e 26 partidas em 2019, com um gol marcado.