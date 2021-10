Ex-Paysandu, jovem Ronald comemora boa fase no Remo disputando uma Série B aos 19 anos

A partida contra o Cruzeiro-MG, no Estádio Independência, em Minas Gerais (MG), vai ficar para sempre na memória do garoto Ronald, do Remo. O atacante que veio do Paysandu e que hoje brilha no Leão, marcou o seu primeiro gol como profissional, gol importante na caminhada azulina na luta contra o rebaixamento na Série B.

Com 19 anos e natural de São Miguel do Guamá (PA), Ronald vem ganhando oportunidades ao longo da temporada e acredita que deixa uma dúvida no técnico Felipe Conceição por uma vaga na equipe.

“Gratificante demais, saber que trabalhamos muito todos os dias para isso. Marcar o primeiro gol é uma sensação que eu não vou conseguir explicar nunca, ajudando a equipe principal, mas muito grato pelo empenho e dedicação da equipe e assim que vamos buscar jogar na terça-feira para conseguir outro resultado positivo”, disse, Ronald, que vai brigar por uma vaga na equipe nessa reta final da competição: “Acho que deixo uma dúvida sim [em Felipe Conceição], uma dúvida boa”, afirmou.

O técnico gosta de trabalhar com a base e vem promovendo entradas de garotos nos jogos do Remo, como Pingo, Warley, Wallace, Thiago Miranda. Essa postura de Conceição vem ajudando Ronald e agradece ao comandante por estar sempre lhe ajudando.

“Desde que ele chegou vem passando muita confiança, ajudado bastante no meu trabalho dentro e fora de campo. Ele vem dando oportunidades e venho aproveitando muito bem”, comentou.

Ronald foi lançado por Mazola Júnior em 2020 na lateral esquerda, mas sua posição é atacante. Questionado sobre em qual posição se acha mais tranquilo para atuar, o jovem disse que só não quer concorrer com Vinícius e Thiago Coelho.

“Eu gosto é de jogar, onde o técnico me colocar eu vou jogar. Só não sendo goleiro, atuo em qualquer posição. Jogador versátil (risos)”, afirmou.

Sobre a base ter chance no time profissional, Ronald avaliou o trabalho do Remo desenvolvido com as equipes inferiores e aposta em mais jogadores compondo elenco do Leão criados pelo próprio clube.

“A base do Remo é um das que mais revela talentos, creio que o Remo terá um grande futuro com a base, pelo investimento que vem fazendo e só tem a crescer”, finalizou.