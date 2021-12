Ex-Paysandu, analista de desempenho acerta com o Clube do Remo

Menos de um ano após deixar o Paysandu, o analista de desempenho Lucas Câmara foi contratado pelo Remo. Lucas inclusive já trabalhou nesta terça-feira (30), no Baenão. A equipe de O Liberal entrou em contato com o profissional, que contou sobre este retorno ao futebol paraense:

"Já estou fechado com o clube. Comecei a trabalhar desde hoje (30). Me sinto tranquilo, feliz pela oportunidade de voltar para minha terra e trabalhar em um gigante clube brasileiro. Chego para ajudar o analista que estava lá, não tem titular e reserva no Remo", explicou Lucas.

Na ocasião da saída do rival, Paysandu, Lucas Cãmara foi contratado para trabalhar nas categorias de base do Cruzeiro-MG. Lucas ficou dois anos e dez meses pelo clube da Curuzu. Antes de acertar com o Remo, o profissional estava no Botafogo-PB.