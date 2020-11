Ex-lateral-direito do Remo relembra conquista do título da Série C

O Remo conquistava há 15 anos a Série C no ano do centenário. Junto com o título, veio o acesso para a Série B. O ex-lateral-direito Marquinhos Belém, que esteve em campo em 2005, relembrou a conquista. O detalhe foi que ele usou a capa de O Liberal daquela época para fazer a lembrança.

"Hoje está fazendo 15 anos que a gente entrou para história do Remo, conquistando o título do campeonato brasileiro da série c em 2005. Meu sentimento é de eterna gratidão e dever cumprido!", afirmou o ex-jogador em postagem na rede social.

LEIA MAIS:

Há 15 anos, Remo conquistava a Série C no ano do centenário