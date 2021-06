Ex-Corinthians e com característica de ala, novo lateral do Remo traz experiência das Série A e B

Os reforços do Remo continuam chegando. O Leão acertou a contratação do colante Arthur e também do lateral esquerdo Igor Fernandes, de 28 anos. O jogador chega ao Remo para disputar a posição com Marlon, atual dono da Camisa 6 e traz na bagagem a experiência de ter jogado as Séries A e B recentemente.

Cria da base do Corinthians, Igor Fernandes chega ao Remo agregando vivência ao elenco. O atleta atuou na Série A pelo Corinthians-SP, Sport-PE, Avaí-SC. Na temporada 2020 esteve no CSA-AL, na Série B, equipe que brigou pelo acesso e em 2021 estava na Ferroviária-SP, jogando a elite do Paulistão. Igor possui característica de apoio ofensivo e também costuma arriscar bastante ao gol.

VELHO CONHECIDO

Essa será a primeira experiência de Igor Fernandes no futebol do Norte e terá a companhia do atacante Gabriel Lima, que jogou a Série A com ele pelo Avaí-SC.

CONFIRA LANCES DO ATLETA