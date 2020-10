Último Lance: ex-Barcelona e Seleção Brasileira teve proposta do Remo para encerrar a carreira

O programa “Último Lance” do OLiberal.com e também do Sistema Liberal de Rádios estreou com um convidado muito especial. O paraense e ex-jogador de futebol Giovanni Oliveira, o “Messias” como é conhecido pela torcida do Santos. Ele conversou com a equipe de esporte e revelou uma negociação que teve com o Remo para encerrar a carreira em Belém.

Giovani sempre que pode vem a Belém, já que possui negócios na capital paraense e tinha o desejo de encerrar a carreira em clube do Estado, mas segundo o ex-meia a negociação não avançou e também pesou a cobrança que a torcida exerce.

“Eu recebi uma proposta em 2007 do Remo, mas não avançou muito. Eu tinha essa preocupação em jogar em Belém, mas o torcedor muitas vezes cobra demais. Eu já não estava jovem e sabia que essa cobrança seria muito mais forte e por isso não avançou”, disse.

CONFIRA A ENTREVISTA DE GIOVANNI

DEU O RECADO PARA TUNA, REMO E PAYSANDU

Revelado pela Águia Guerreira, Giovanni acompanha as equipes do Pará, mesmo de longe. Ele lamentou a situação da Tuna de estar fora da elite do futebol paraense e deixou um recado aos dirigentes tanto da Lusa quanto de Leão e Papão sobre a importância de dar valor as categorias de base.

“Falta investimento e a base é onde estão os diamantes. A fórmula de um grande clube de revelar jogadores é a base, caso não tenha essa base forte, consequentemente você terá um time com muitas importações. A Tuna sempre alimentou Remo e Paysandu, na época em que eu jogava eram sete, oito jogadores da terra com quatro ou cinco de fora. Fiz parte em 1993 do Remo que ficou entre os oito melhores do Brasil, aí observamos Remo e Paysandu atualmente com 80 a 85% de atletas de fora. A fórmula de um sucesso de um clube está na base”, frisou.

CARREIRA

Natural de cidade de Abaetetuba (PA), Giovanni começou a carreira na Tuna Luso em 1992 e atuou pelo Remo e Paysandu e em seguida foi negociado com o SãoCarlense-SP, chegou à Vila Belmiro para vestir a camisa 10 de Pelé e aí ganhou o mundo. Atuou em alto nível no Barcelona com Ronaldo Fenômeno, levantou sete títulos com o clube espanhol e chegou à Seleção Brasileira, onde disputou a Copa do Mundo de 1998.

Giovanni atuou na Grécia, mais precisamente no Olympiacos, retornou ao Santos em 2006, além de ter jogado na Arábia Saudita. O encerramento da carreira ocorreu em 2010 com a camisa do Santos, onde levantou as taças do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.