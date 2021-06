Estatísticos apontam Atlético-MG com mais de 98% de chances de classificação diante do Remo

O Remo entra em campo na noite de hoje, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) com uma tarefa complicada. Como perdeu o primeiro jogo em Belém por 2 a 0, o Leão precisa vencer o Atlético-MG por pelo menos dois gols de diferença, para levar a decisão da vaga na Copa do Brasil para os pênaltis, ou três gols para conquistar a classificação de forma direta. O site “Chance de Gol” coloca o Galo com quase 100% de chances de seguir na competição.

Especializado em cálculos, o site “Chance de Gol” divulgou os números para o confronto entre Galo x Leão Azul. O clube mineiro aparece com 98.21% de chances de avançar na competição nacional, com o Remo ficando com apenas 1.79%, porém, a Copa do Brasil pregou algumas surpresas na noite de ontem, onde clubes de divisões inferiores eliminaram os ditos “grandes”. O CRB venceu o Palmeiras-SP em São Paulo (SP) por 1 a 0 e avançou nos pênaltis. O mesmo ocorreu com o Juazeirense-BA, que derrotou o Cruzeiro-MG também por 1 a 0 e garantiu a classificação nas penalidades.

VEJA OS NÚMEROS APONTADOS PELO SITE

NA AGENDA

Atlético-MG x Remo duelam na noite de hoje, no Mineirão, às 19h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2021. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.