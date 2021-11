O atacante Erick Flores retornou aos campos na primeira partida das quartas de final da Copa Verde entre Remo e Manaus. Desde então, ele foi jogando em busca de manutenção da vaga de titular no Leão. Conseguiu no jogo contra o Vasco, mas iniciou no banco na segunda partida contra o Manaus. Quando entrou em campo, marcou o terceiro gol do Remo que concretizou a vaga na semifinal da Copa Verde. Foi o segundo gol pelo Remo na temporada, mas teve um gosto especial. Afinal, o jogador ficou quatro meses no departamento médico por causa de uma grave lesão.

‚ÄúVoltar a fazer gol é uma felicidade que não consegue explicar. Só quem está ali sabe. Eu vim de um momento de lesão, chato, e voltar e poder marcar levanta nosso astral ainda mais na reta final de competição‚ÄĚ, afirmou.

Além de ter levantado o astral de Erick Flores, a vitória em cima do Manaus por 3 a 0 também foi vista como uma motivação a mais para o jogo contra o Confiança, marcado para domingo (28), às 16 horas, no Baenão, pela 38ª e última rodada da Série B. O Remo precisa vencer para continuar na competição em 2022.

‚ÄúFoi um jogo (Remo x Manaus) para dar motivação ao nosso torcedor. Para passar confiança aos jogadores que estavam sem. Não sofremos na partida e esperamos que domingo seja assim‚ÄĚ, disse o atacante, que sabe que time precisa estar atento apesar do Confiança estar rebaixado para a Série C.

‚ÄúClaro que é uma preocupação. O Confiança vem com os jogadores que vinham atuando e não vão poupar nenhum jogador. A gente sabe que em jogos assim são considerados até mais difíceis porque vem sem responsabilidade. E jogam tudo para cima da gente. Tem que estar preparados e ligados para fazer a partida perfeita e sair vitoriosos‚ÄĚ, comentou.