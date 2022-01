Erick Flores acredita em boa atuação do Remo em 2022 e garante que retornou para 'dar alegria ao torcedor'

O Remo segue em preparação para a estreia no Campeonato Paraense 2022 e o meia-atacante Erick Flores avaliou como tem sido os treinos em Parauapebas, local escolhido para a pré-temporada. Inclusive, ele falou sobre o amistoso que será realizado neste domingo contra a seleção de Canaã dos Carajás.

“Semana boa acho que a gente conseguiu conhecer alguns jogadores que chegaram que a gente vem fazendo uma preparação muito forte. Então é importante esse jogo-treino até pra ver como a gente vai reagir dentro da competição que se inicia dia 27. A gente está pronto. Lógico que faltam muitos ajustes e esse vai ser esse jogo-treino serve para a gente começar a acertar um pouco”, afirmou.

Erick Flores faz parte do grupo de jogadores que jogou em 2021 pelo Leão. Com a renovação até o fim da Série C deste ano e o retorno do técnico Paulo Bonamigo, o meia-atacante acredita que o ano será de alegrias para o torcedor.

“Feliz, muito feliz em estar aqui, muito feliz em poder voltar. Clube não mediu esforços. Pois eu tinha contrato com outro clube ainda. A vinda do professor também ajudou bastante. Então eu estou muito feliz em poder dar continuidade para fazer um ano completo e dar alegrias ao torcedor”, comentou.

O Remo estreia no Parazão 2022 dia 27 de janeiro (quinta-feira), às 21h30, no Baenão, contra o Amazônia. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.