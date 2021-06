Equilíbrio marca os confrontos entre Remo x Vitória-BA

O Remo tenta a reabilitação na Série B diante do Vitória-BA, em Belém, nesta quarta-feira (16), no Baenão. Já o clube baiano busca o primeiro triunfo na competição nacional. No confronto geral entre os clubes é marcado pelo equilíbrio nos números.

Leão paraense e Leão Baiano se enfrentaram 18 vezes em competições oficiais, com sete triunfos para o Vitória, cinco para o Remo e seis empates. O último confronto entre as equipes ocorreu no dia 17 de novembro de 2007,no Estádio Barradão, pela Série B. Empate em 1 a 1 com Sorato marcando para o rubro-negro e Cicinho deixou tudo igual para o Remo.

Já a última vez em que o Remo venceu o clube baiano foi no dia 12 de outubro de 1994, em Salvador (BA) pela Série A, 1 a 0, gol de Chicão.

Veja os confrontos

18.04.1954 - Vitória 0 x 0 Remo - Torneio BA

16.05.1954 - Remo 1 x 4 Vitória - Torneio PA

09.09.1972 - Vitória 0 x 0 Remo - Brasileiro-Nacional

27.10.1973 - Vitória 1 x 0 Remo - Brasileiro-Nacional

25.06.1974 - Remo 3 x 1 Vitória - Brasileiro-Nacional

21.10.1979 - Remo 1 x 1 Vitória - Brasileiro-Copa Brasil

18.04.1991 - Remo 2 x 0 Vitória - Copa do Brasil

25.04.1991 - Vitória 0 x 0 Remo - Copa do Brasil

08.03.1992 - Remo 3 x 1 Vitória - Brasileiro - 2ª Divisão

29.03.1992 - Vitória 1 x 0 Remo - Brasileiro - 2ª Divisão

07.06.1992 - Vitória 1 x 0 Remo - Brasileiro - 2ª Divisão

18.06.1992 - Remo 0 x 0 Vitória - Brasileiro - 2ª Divisão

18.09.1993 - Vitória 2 x 1 Remo - Brasileirão

17.10.1993 - Remo 2 x 0 Vitória - Brasileirão

12.10.1994 - Vitória 0 x 1 Remo - Brasileirão

20.11.1994 - Remo 0 x 1 Vitória - Brasileirão

11.08.2007 - Remo 1 x 2 Vitória - Série B

17.11.2007 - Vitória 1 x 1 Remo - Série B