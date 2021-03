Emocionado, jovem da base do Remo fala sobre estreia: 'Chorei depois do apito do juiz'

O atacante Thiago Mafra, de apenas 18 anos, fruto da base do Remo, estava muito emocionado ao final da partida entre o Leão e o Itupiranga na noite da última quinta-feira (11), por 1 a 0, no Baenão.

O atleta chorou ao final da partida que marcou sua estreia no profissional. Falou que ligou para a família toda para comemorar.

“Estava esperando muito por esse momento, quando Bonamigo me chamou eu joguei o colete e ele me deu as instruções. Corri com alegria nas pernas, eu não queria chorar, mas quando o juiz apitou não consegui aguentar. Liguei para toda minha família, minha avó disse que ouviu o jogo pelo rádio, pois mora no interior”, afirmou.

O jovem está há apenas um ano nas categorias de base do Remo. Na sua estreia, permaneceu em campo por pouco tempo, não conseguindo mostrar suas características tanto para o treinador quanto para a torcida.

“Sou um jogador de área, gosto de jogar na frente. Mas onde o professor quiser que eu atue, estarei lá”, finalizou.