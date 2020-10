Em um confronto direto por vaga no G-4, delegação do Remo embarca para encarar o Vila

A delegação do Remo embarcou na tarde desta sexta-feira (30) para encarar o Vila Nova-GO, pela 13ª rodada da Série C. O Leão vai ficar em Brasília (DF) neste sábado (31), onde fará uma movimentação e depois seguirá rumo à Goiânia (GO), onde encara o Tigre no domingo (1).

O jogo entre Vila Nova x Remo é encarado pelos jogadores do Leão como uma final, já que as duas equipes duelam por vagas no G-4 da competição. Na classificação o clube goiano é vice-líder com 23 pontos e o Leão Azul aparece em terceiro com 22.

Tigre x Leão Azul duelam no domingo (1), às 18h pela Terceirona e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com