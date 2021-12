Em súmula, árbitro relata que diretor do Remo jogou uma lata em jogadores do Paysandu durante final do Parazão sub-17; clube nega

O Remo saiu na frente na decisão do Campeonato Paraense sub-17 ao vencer o Paysandu por 2 a 1 na noite da última quarta-feir, no Baenão. No entanto, foi uma situação relatada na súmula do confronto que chamou a atenção. O árbitro Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior colocou no documento que uma lata de refrigerante foi jogada nos atletas do Paysandu logo após o gol bicolor. Na súmula, o árbitro afirma que o diretor de futebol do clube, Dirson Medeiros, teria cometido o ato. Na súmula, o árbitro ainda informa que os jogadores do Papão provocaram a direção do Remo.

“Aos 10 minutos do segundo tempo, após a marcação do gol do Paysandu Sport Club, fui informado pelo quarto árbitro da partida, senhor João Paulo Loiola De Sousa, que foi arremessada uma lata contendo líquido, pelo diretor da equipe do clube do remo, senhor Dirson Medeiros, o qual estava em uma das cabines de imprensa do estádio. O objeto atingiu o rosto do atleta substituto da equipe do Paysandu Sport Club, camisa nº 17, senhor Eluzai Ribeiro da Conceição, que pouco tempo antes, havia comemorado o gol de sua equipe fazendo gestos provocativos em direção a cabine em que o referido diretor se encontrava e recebeu cartão amarelo pela conduta. O atleta recebeu atendimento do médico do clube, senhor Gabriel Augusto Remigio Lima do Nascimento, e continuou normalmente na partida”, afirmou o árbitro.

Por meio de nota, o Remo negou que o ato foi praticado pelo diretor e que solicitou a correção na súmula.

“A diretoria de segurança do clube identificou de onde teria ocorrido o fato e em seguida foi realizado o boletim de ocorrência com o responsável. “Tudo acompanhado pela Polícia Militar. A diretoria azulina já entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF) solicitando a inclusão do boletim e correção da súmula”, disse.

Final sub-17

O segundo e decisivo clássico ocorre no domingo (26), às 9h15, no Estádio da Curuzu. Com o resultado da primeira partida, o time azulino, que está invicto na competição e tirou a invencibilidade dos rivais, tem a vantagem do empate para a partida de volta da decisão.

O Paysandu precisa vencer por dois gols de diferença, para ficar com a taça. Em caso de vitória por um gol de vantagem do Bicola, o duelo vai para os pênaltis