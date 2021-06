Em reencontro com ex-clube, zagueiro do Remo projeta partida contra o Guarani: 'Vamos sair vitoriosos'

O jogo entre Remo e Guarani, na noite desta terça-feira (22), marca o reencontro do zagueiro Romércio com o ex-clube. O jogador disputou a Série B de 2020 e o Campeonato Paulista deste ano pelo Bugre. Foram 36 partidas no total e dois gols. Ele falou sobre o encontro e também sobre as dificuldades que o Leão pode ter no confronto.

“É muito gratificante jogar contra o Guarani. Um time que eu estive recentemente. Tenho muitos companheiros lá. Tem grandes jogadores no Guarani. Desde que eu sai, mudaram poucas peças. Mas hoje estou defendendo as cores do Remo e vou dar meu melhor para conseguirmos a vitória em casa pela Série B, até porque não tem jogo fácil na competição”, comentou o jogador que vai formar a dupla de zaga ao lado de Kevem, uma vez que Rafael Jansen está com dores na região da virilha.

“Atuar com o Kevem, a gente vem conversando muito no dia a dia. É um menino novo, como eu. Mas com a experiência que eu tenho, minha quarta Série B, e não terá desentrosamento porque a gente treina no dia a dia para quem entrar corresponder. Tenho certeza que amanhã vamos fazer um grande jogo e, com fé em Deus, vamos sair vitoriosos”, afirmou.

O Remo entra em campo com um jogo a menos em relação ao Guarani. No último sábado, a partida contra o Avaí precisou ser cancelada por causa do temporal que caiu em Florianópolis. Romércio fez uma avaliação do que foi positivo para o clube azulino.

“A gente viajou e ficou três dias em Floripa. Treinamos dois dias lá. Para gente foi bom (não ter ocorrido a partida) por ter descansado um pouco. Mas deu para recuperar bem e amanhã vamos estar descansados. Amanhã vamos dar a resposta para o torcedor, porque merecem, e também vamos voltar a pontuar na competição”, disse.

Remo e Guarani se enfrentam às 21h30 desta terça-feira, no Baenão, pela sexta rodada da Série B. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.