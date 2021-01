Em rede social, atacante do Remo manifesta apoio para Ypiranga em jogo contra o Paysandu

A rivalidade entre Remo e Paysandu é enorme. Prova disso foi a manifestação do atacante Wallace, por meio de sua rede social, apontando apoio para o Ypiranga-RS, que joga contra o Paysandu, sábado (16), pela última rodada do quadrangular final da Série C. Se o time de Erechim vencer, o Papão não conquistará uma vaga na Série B do Brasileirão.

O Remo já está classificado e ascenderá à Série B este ano, sendo que vai encarar o Londrina, na última rodada.

VEJA A POSTAGEM

Wallace mostrou apoio ao Ypiranga (Reprodução/Instagram)