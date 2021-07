Volante do Remo avalia o que falta para o time voltar a vencer: 'Trabalhar e movimentar mais'

Lanterna da Série B, com sete pontos, os jogadores do Remo não tiveram descanso nesta sexta-feira e já reapresentaram pensando no próximo compromisso. Na quarta-feira, às 21h30, no Baenão, o Remo enfrenta o Brusque, pela 11ª rodada.

O escolhido para falar com a imprensa um dia após o time azulino perder para o Vila Nova, por 1 a 0, foi o volante Arthur. Ele vem entrando no segundo tempo e chama atenção pela boa atuação em campo. O jogador falou sobre esse momento e se de repente pode ser titular no Leão.

“Sempre bom entrar bem e ajudar a equipe. Não posso vir falar que tem que entrar com ciclano ou fulano. Estou trabalhando todo dia forte. Tenho minhas características e se assim o professor achar que deve me usar para iniciar as partidas, estou trabalhando para estar pronto e ajudar o Remo. Vou fazer meu melhor como tenho feito quando entro nos jogos”, comentou.

Há sete jogos sem vencer na competição, o Remo vive uma crise. Arthur apontou o que está faltando para que o clube consiga uma vitória.

“No meu ponto de vista, nós temos que nos movimentar mais dentro dos jogos. Sei que o time tem criado e trabalhado para chegar no último terço e na finalização. Trabalhar e se movimentar mais para criar mais oportunidades para finalizar mais na partida”, avaliou.

A partida entre Remo e Brusque terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.