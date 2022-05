Em meio a desfalques e novidades, Remo visita Ypiranga-RS pela 7ª rodada da Série C

O Remo enfrenta o Ypiranga-RS nesta segunda-feira (23), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, com ares de esperança. Após uma atuação consistente na vitória sobre o Mirassol-SP - líder da Série C - na última rodada, o Leão terá para a partida contra a equipe gaúcha a possibilidade de estrear reforços. Um desses reforços, inclusive, chega para solucionar uma posição carente na equipe azulina.

Quem chega com essa responsabilidade de "apagar o incêndio" é o lateral-direito Celsinho. Regularizado na última semana, o jogador viajou com o restante da delegação para o Sul do país e deve ser utilizado como titular diante do Ypiranga-RS. Os demais jogadores da posição - Ricardo Luz e Rony - estiveram lesionados nas últimas partidas. Por conta disso, o técnico Paulo Bonamigo precisou escalar peças improvisadas na posição.

Outra possível novidade na equipe azulina é o meia Jean Patrick. O jogador, que se recuperava de uma lesão no joelho, foi liberado pelo departamento médico na última semana e treina normalmente com o restante do elenco. No entanto, a possibilidade do novo camisa 10 azulino começar jogando é pequena, devido ao condicionamento físico. A ideia da comissão técnica é que o jogador atue pelo menos alguns minutos na partida em Erechim.

Desfalques

Apesar dos retornos, o Remo pode ter até quatro jogadores fora da partida contra o Ypiranga. Dois desfalques, inclusive, já são certos: Daniel Felipe e Rodrigo Pimpão receberam o terceiro amarelo contra o Mirassol e estão suspensos. As dúvidas ficam por conta dos laterais Renan Castro e Rony. Ambos estavam lesionados, mas começaram o trabalho de transição física na última semana.

Tabela

O Leão terminou a rodada passada da Terceirona na 5ª posição, dentro do G-8, a zona que dá acesso à próxima fase do torneio. No entanto, a equipe azulina poderá ir do céu ao inferno, dependendo do resultado da partida contra o Ypiranga. Caso seja derrotado, o Remo pode sair do grupo dos oito primeiros classificados. Mas, se vencer, tem a possibilidade de alcançar a liderança, dependendo de uma combinação de resultados.

O adversário

À princípio, o Ypiranga-RS deve chegar ao duelo contra o Remo sem desfalques. Além disso, o Canarinho tem quatro jogadores com passagens pelo futebol paraense. O volante Robson foi campeão estadual com o próprio Remo, em 2019. Já os atacantes Jackson, em 2020, e Jefferson, na Série B do ano passado, também vestiram a camisa do Leão. Já o também atacante Hugo Almeida defendeu o Paysandu.

Ficha técnica

Ypiranga-RS x Remo

7ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 23 de maio, segunda-feira

Hora: 20h

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Arbitragem: Paulo Henrique Melo Salmazio (MS)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS).

Quarto Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Ypiranga-RS: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Lorran, Michel Renner, Tontini e Cesinha; Hugo Almeida e John Lennon. Técnico: Luizinho Vieira.

Remo: Vinícius; Celsinho, Everton Sena, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Marciel e Erick Flores; Fernandinho, Brenner e Bruno Alves. Técnico: Paulo Bonamigo.