Em jogo morno, Remo vence o Itupiranga no Baenão e segue 100% no Parazão 2021

Em jogo morno e sem muitas chances, o Remo venceu o Itupiranga por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (11), no Baenão, pela terceira rodada do Parazão 2021. A vitória azulina manteve o Leão com 100% na competição estadual e líder do grupo B com nove pontos.

Com gol de Dioguinho, no início da segunda etapa, o Leão Azul conseguiu a terceira vitória no Campeonato Paraense e manteve o Itupiranga sem pontuar no grupo A.

O JOGO

No confronto dos dois extremos no Parazão, a primeira etapa foi de pouca criatividade. O Remo, então com duas vitórias e sete gols marcados na competição, não conseguiu apresentar um futebol ofensivo e abusou de bolas levantadas na área do Itupiranga, que pouco sofreu durante o jogo.

A equipe remista encontrou dificuldades de infiltrar na defesa do Crocodilo, que comandada pelo técnico Wando da Costa, soube neutralizar as invertidas do clube azulino e tentava encaixar um contra-ataque, mas sem muito sucesso. O Leão teve poucas chances, basicamente em cabeçadas de escanteios e faltas levantadas na área, uma com Renan Gorne e outra com Fredson sem muita direção. Dioguinho também tentou de fora da área, mas sem perigo.

Lucas Siqueira ajudou o Leão na vitória magra diante do Crocodilo (Cristino Martins / OLiberal)

SEGUNDA ETAPA

Na volta do intervalo o técnico Paulo Bonamigo colocou o atacante Gabriel Lima, fazendo a sua estreia na equipe azulina, no posto de Wallace. O Remo ganhou mobilidade e conseguiu ter mais intensidade na partida.

Wallace foi figra apagada no ataque remista contra o Itupiranga (Cristino Martins / OLiberal)

REGULARIDADE

O efeito da mudança foi imediato. O Leão abriu o placar com Dioguinho, aos oito minutos, após receber passe de cabeça na entrada da área e marcar um golaço, de direita, acertando o ângulo do goleiro Dida. O jogador marcou o seu terceiro gol em três partidas e assumiu a artilharia a competição ao lado de Renan Gorne.

Dioguinho marcou três gols nas três partidas do Remo no Parazão (Cristino Martins / OLiberal)

MANTEVE A PEGADA

A equipe azulina continuou no campo de ataque, tocando a bola, virando o jogo e tentando ampliar o marcador. Renan Oliveira ficou mais “solto” em campo na segunda etapa e conseguiu distribuir um pouco mais de passes. Em um deles Renan Gorne recebeu na entrada da área e bateu cruzado, Dida fez a defesa e evitou o segundo gol remista.

MUDANÇAS

O Itupiranga foi ao ataque poucas vezes, o técnico Wando da Costa decidiu mexer na equipe, mas não conseguiu ter êxito na mexidas. Paulo Bonamigo, pelo lado do Remo, também mexeu no time dando chances para a molecada, como Tiago Miranda e Tiago Mafra, da base, além de Felippe Borges, recém-contratado, dando ritmo de jogo aos atletas.

AGENDA

O próximo jogo do Remo no Parazão é no domingo (21), o clássico contra o Paysandu, na Curuzu, mas antes, na quarta-feira (17), o Leão encara o Esportivo-RS, no Rio Grande do Sul (RS), pela primeira fase da Copa do Brasil. Já o Itupiranga enfrenta o Carajás, no dia 21, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA).

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Horário: 17h

Fata: 11.02.2012

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso / CBF

Auxiliares: Rafael Bastos Cardoso / CBF e Nayara Lucena Cardoso / CBF

Quarto árbitro: Emanuel Luiz Ribeiro Gomes / FPF

Cartões amarelos: Dida (ITU);

Gol: Dioguinho 8’/2T (REM)

REMO: Thiago Rodrigues; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon (Felippe Borges); Anderson Uchôa, Lucas Siqueira (Tiago Miranda) e Renan Oliveira (Jefferson Lima); Wallace (Gabriel Lima), Dioguinho e Renan Gorne (Tiago Mafra). Técnico: Paulo Bonamigo.

ITUPIRANGA: Dida; Ramonzinho, Kevin, Charles e Lucas (Walisson), Hércules, Tácio (Dok), Jefferson e Roni Caeté (Guga); Kaique (Hatos) e Alex (Tiago Bala). Técnico Wando da Costa