Em crise, Remo abre venda de ingressos para partida contra o Águia pelo Parazão

O Remo iniciou nesta quinta-feira (22) a venda de ingressos para a partida contra o Águia de Marabá, pela sétima rodada do Campeonato Paraense de 2024. O duelo entre Leão e Azul ocorre no domingo (25), a partir das 17h, no estádio Baenão, em Belém.

A novidade é que, por enquanto, estão disponíveis para a venda apenas os bilhetes de arquibancada. Segundo o clube, eles custam R$ 30,00 (R$15,00 a meia) e podem ser adquiridos pela internet (ingressosa.com) ou fisicamente, em qualquer loja Rei da Amazônia. O Remo ainda afirma que sócios-torcedores adimplentes tem acesso liberado para a partida.

Esta será a primeira partida do Leão após a eliminação da equipe na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Porto Velho-RO. Após a derrota, o clube intensificou ainda mais a crise na qual vivia. Nos últimos dias, o cargo do técnico Ricardo Catalá esteve em risco, assim como presidente, executivo e jogadores se pronunciaram sobre o momento.

Nesta quinta-feira (22), o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, disse que a não demissão de Catalá faz parte de um processo de profissionalização do departamento de futebol do clube. A visão, inclusive, foi corroborada pelo executivo remista, Sérgio Papellin.

No mesmo dia, o meia-atacante Marco Antônio falou com a imprensa sobre o período de crise. Segundo o jogador, a culpa da queda de rendimento da equipe não é de Ricardo Catalá, mas sim da falta de comprometimento de parte dos atletas remistas nesta temporada.

Parazão

Atualmente, o Remo é o terceiro colocado do Parazão. A equipe tem cinco partidas disputadas e dez pontos conquistados. Já o Águia de Marabá está em 4º lugar, com nove pontos ganhos, mas tem um jogo a mais que o Leão Azul. A partida entre as equipes, neste domingo, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.