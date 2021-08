Em clima de 'Sexta-feira 13', Remo divulga escalação para jogo contra o Vasco

O Remo divulgou a escalação para a partida contra o Vasco, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto começa a partir das 21h30, no estádio Baenão, em Belém.

Na arte de divulgação dos escalados no twitter, a assessoria de comunicação do Remo fez uma alusão ao filme de terror "Sexta-feira 13", data da partida de logo mais. Todos os jogadores estavam com a máscara do personagem Jason Voorhees.

Para o jogo contra o Vasco, o Leão terá as ausências de Lucas Siqueira e Wellington Silva (lesionados), Felipe Gedoz (suspenso) e Marcos Júnior (fora do confronto por motivos contratuais).