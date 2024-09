Em clima de Círio, torcida do Remo divulga bandeirão do mosaico para o 'jogo do acesso'

Faltando duas semanas para o Círio de Nazaré, os torcedores do Remo fizeram um mosaico para o 'Jogo do Acesso' todo com temática da festa religiosa paraense. A partida, que pode dar o acesso antecipado à série B ao Remo, acontece hoje, às 16h30, no estádio Mangueirão, em Belém.

Na imagem do bandeirão, produzido pela torcida, o Leão, mascote do clube, segura a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Atrás, a Basílica Santuário, onde finaliza a procissão do 2º domingo de outubro, e o escudo do Remo. Veja a foto:

Imagem do bandeirão do mosaico produzido pela torcida do Remo para o jogo contra o São Bernardo (Reprodução/Redes Sociais)

Para o Remo conquistar seu maior objetivo do ano, basta uma vitória simples contra o São Bernardo. Atualmente, o Remo ocupa a 2ª posição no quadrangular decisivo da Série C, com seis pontos. Uma vitória neste confronto de hoje permitirá ao clube paraense alcance 9 pontos, o que o tornaria inatingível para as equipes que estão abaixo na tabela, como São Bernardo e Botafogo-PB, com cinco e dois pontos respectivamente.

Em caso de empate ou derrota, a decisão ficará para a última rodada, já que o Botafogo-PB, atualmente com dois pontos e lanterna do grupo, ainda poderá entrar na disputa. Se o Botafogo vencer o Volta Redonda fora de casa, chegará a cinco pontos e enfrentará o Remo em casa no último jogo, com a possibilidade de roubar a vaga do Leão.