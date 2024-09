Oração forte para o Remo vencer e subir para a Série B

Fundado em 5 de fevereiro de 1905, o Clube do Remo é um dos principais clubes de futebol do estado do Pará. De lá para cá, o Leão, como também é carinhosamente chamado, construiu um legado na história do futebol paraense e conquistou o coração de milhares de conterrâneos - e até de pessoas de outros estados do Brasil.

Atualmente, o Clube do Remo está na segunda posição do quadrangular decisivo do grupo A da Série C, com seis pontos. Caso vença o confronto deste domingo, 29 de setembro, contra o São Bernardo-SP, no estádio Mangueirão, em Belém, o clube paraense chega a nove pontos na tabela, tornando-se inatingível para as equipes abaixo na tabela, como São Bernardo e Botafogo-PB, que têm cinco e dois pontos, respectivamente.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Ó Senhor, Criador de todas as coisas,

Neste momento, volto meu coração ao Clube do Remo, um símbolo de esperança e amor para o povo do Pará. Peço que abençoe cada jogador, técnico e torcedor com força, união e coragem para o jogo que meu amado clube enfrenta neste domingo, 29 de setembro, contra o São Bernardo. Que, juntos, possam superar os desafios e adversidades.

Ilumine o caminho do Clube do Remo para que possam conquistar a vitória necessária para subir à Série B do Campeonato Brasileiro. Que esse jogo seja uma oportunidade de crescimento, superação e aprendizado, e que o espírito de luta e determinação esteja presente em cada coração azul-marinho.

Que, ao alcançarem a Série B, possam brilhar ainda mais, ganhando destaque e, com fé, rumo ao título na próxima disputa. Que o amor de sua torcida os inspire a lutar incansavelmente, transformando sonhos em realidade.

Abençoe, Senhor, este clube amado, para que seu legado continue a ser uma fonte de alegria e orgulho para todos os que vestem essa camisa.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)