Em busca de título inédito, Remo está escalado para a decisão contra o Brasiliense

O Remo tem nesta tarde de quarta-feira (24) mais uma chance de levantar o troféu da Copa Verde. A partir das 16h, no Estádio do Mangueirão, o Leão encara o Brasiliense-DF. O técnico Bonamigo escalou os seguintes jogadores para a partida:

Escalação do Remo para a decisão (Reprodução)

Para conquistar o título, após ter perdido na ida por 2 a 1, o Remo precisa bater o Jacaré por pelo menos dois gols de diferença, para levantar a taça no tempo normal. Vitória por um de saldo leva o confronto para os pênaltis. Empate ou vitória do Brasiliense dá o título ao clube do Distrito Federal.