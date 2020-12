Eduardo Ramos relembra chegada ao Remo e afirma: 'Nos bons e maus momentos, minha eterna admiração'

Há sete anos, o meia Eduardo Ramos era apresentado oficialmente no Remo durante evento realizado no Mangueirão, que deu direito a chega de helicóptero do jogador considera um ídolo azulino. A data foi lembrada pelo meia em uma rede social.

“Quanto tudo começou. O resto é história. Nos bons e maus momentos, minha eterna admiração e respeito ao clube do meu coração. Maior do norte”, declarou Eduardo Ramos na postagem.

(Reprodução/ Instagram)

O meia é considerado ídolo do clube azulino. Ele deixou o Paysandu para jogar no Remo e foi importante para o acesso do time da Série D para a Série C. Ele está na na sexta passagem pelo Leão Azul.

O jogador não está atuando na Série C no momento por causa de uma lesão grau II no bíceps femoral direita. A última partida foi contra o Botafogo-PB. A expectativa é que ele retorne em duas semanas. Ou seja, vai ficar de fora do jogo contra o Paysandu, às 18 horas de domingo (20), no Mangueirão pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.