Distância do Remo para o Z4 pode diminuir nesta segunda-feira (7); veja

O Remo conquistou a segunda vitória seguida no último fim de semana, contra o Volta Redonda. Com o resultado, o Leão conseguiu abrir vantagem para a zona de rebaixamento, mas o Leão ainda aguarda uma combinação para manter, pelo menos, quatro pontos de vantagem. Veja abaixo!

Cenários

Em 13° com 20 pontos, o Remo está a quatro do primeiro time dentro do Z4, o Floresta, que está em 17° com 16 pontos. No entanto, a equipe cearense ainda entra em campo nesta segunda-feira (7).

A partir das 20h, o Floresta visita o Confiança, no Estádio Batistão. Em caso de vitória do Verdão da Vila, o Manaus cairá para a zona de rebaixamento, com 17 pontos e a distância do Remo para o Z4 será de três pontos.

Por outro lado, se o Confiança ganhar, apesar do Leão continuar a quatro pontos da Terceirona, o time azulino seria ultrapassado para a 14ª posição. Com isso, o Leão ficaria um pouco mais longe do G8.