Diretor do Joinville diz que notificou Remo à CBF por aliciamento de jogador

O diretor do Joinville, Leonardo Roesler, informou que notificou o Remo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por um suposto caso de aliciamento ao lateral-esquerdo Renan Castro. De acordo com o dirigente, o Leão teria entrado em contato com o atleta sem pedir autorização ao clube catarinense.

"O Remo entrou em contato com ele e acertou salário, sem consultar o Joinville. A proposta, obviamente, balançou a cabeça do atleta, por se tratar de um clube de Série C, e isso causou um estresse muito grande aqui conosco", disse Leonardo.

O dirigente afirma que Renan não estava em fim de contrato com o Joinville. O lateral-esquerdo ainda teria vínculo de mais um ano com o clube catarinense e, por conta disso, deve ser notificado de qualquer tratativa envolvendo a transferência do jogador. Ainda de acordo com Roesler, Renan estava nos planos da comissão técnica do JEC para o Campeonato Catarinense, que começa final do mês.

Renan Santos de Castro é carioca e iniciou a sua trajetória no futebol no Vasco da Gama-RJ. Jogou também no Ituano-SP, Guarani-SC, Ipatinga-MG, além o Goiânia-GO, Mirassol-SP, Anapolina-GO e Atibaia-SP. O lateral jogou no FC Pedras Rubras, de Portugal e nas últimas duas temporadas defendeu o Joinville, atuando em 49 partidas.