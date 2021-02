Definida a arbitragem da final entre Remo x Brasiliense pela Copa Verde

Remo x Brasiliense-DF se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 16h, no Mangueirão em Belém, pelo jogo de volta da grande final da Copa Verde 2020. A arbitragem da partida foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . Em campo um trio goiano vai comandar a final.

O árbitro central da finalíssima será Jefferson Ferreira de Moraes. Ele será auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha. O quarto árbitro da partida será o paraense Andrey da Silva e Silva. No VAR, quem será o responsável será Elmo Alves Resende Cunha, de Goiás (GO), tendo como auxiliares Antônio Moraes de Sousa, também goiano e Edson Antônio de Sousa, do Piauí (PI).

Com a derrota de virada por 2 a 1 na Arena Mané Garrincha no último domingo, o Remo precisa vencer o Brasiliense por dois gols de diferença para conquistar de forma direta o título inédito da Copa Verde. Em caso de vitória azulina por um gol, a taça será decidida nas cobranças de penalidades. A partida terá transmissão lance a lance com pré-jogo e pós jogo a partir das 15h15 pelo OLiberal.com.