De saída! Cria da base do Remo, atacante Gabriel Lima negocia rescisão com o Leão Azul

O atacante Gabriel Lima, cria da base azulina e que voltou ao clube nesta temporada, está acertando a sua saída do Leão Azul. A informação foi confirmada com uma fonte interna do clube azulino.

Gabriel Lima, de 24 anos, não está treinando com o grupo e está em processo de negociação para rescindir o vínculo. Dois clubes, um da Série C e outro da Série D, têm interesse no atleta, porém não foram divulgados quais.

Na atual temporada Gabriel Lima atuou em 12 partidas e não conseguiu se firmar no elenco, com apenas dois jogos como titular - contra o Esportivo-RS, na Copa do Brasil; e diante do Paragominas, no Parazão. O jogador não marcou nenhum gol nessa passagem pelo Remo.

Na Série B esteve em campo em três partidas: na derrota para o Botafogo-RJ e nos empates contra Guarani-SP e Vitória-BA.

Após a saída do Remo no final de 2018, Gabriel Lima atuou pelo Avaí-SC e também pelo Tombense-MG.