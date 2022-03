De olho na classificação, lateral-esquerdo do Remo quer aproveitar tempo para surpreender o Águia

Com um tempo a mais no calendário preparativo, o Clube do Remo retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, de olho na partida contra o Águia de Marabá, que seria realizada no último sábado, no Baenão. O jogo foi transferido para o próximo domingo, e deve decidir a situação do clube, que ainda não garantiu vaga na fase decisiva do Campeonato Paraense.



À disposição, o técnico Paulo Bonamigo tem praticamente todo elenco, com exceção dos meias Felipe Gedoz e Erick Flores, ambos poupados pela comissão técnica. Aos demais, fica a expectativa pelo jogo decisivo e à oportunidade de mostrar serviço. Um dos que luta pela titularidade azulina é o volante Leonan. O atleta chegou ao clube em fevereiro e já participou de jogos importantes, como o Re x Pa da sétima rodada, onde entrou como titular e espera repetir o feito diante do Águia.

“Estou me sentindo muito bem para jogar. Claro que falta um pouco do ritmo de jogo e isso a gente ganha nas partidas, no entrosamento com os companheiros. Alguns eu conhecia de assistir, outros não tive muito contato, mas jogo após jogo a gente cresce e espero fazer um bom trabalho para ajudar o professor e o clube”, assegura.

Leonan fez sua estreia contra o Bragantino, na sexta rodada, em substituição ao anterior, Paulo Henrique. Desde então, tem caído nas graças do técnico e vê no intervalo entre a sétima e a última rodada, uma boa oportunidade para fazer os últimos ajustes na luta pela classificação.

“De certa forma a gente ganha mais uma semana de trabalho, isso é bom. Claro que a gente queria resolver tudo no final de semana, mas infelizmente aconteceu aquele episódio. Agora podemos estudar mais o adversário, se trata deu m jogo muito importante que pode nos dar um norte no mês de março. De certa forma foi bom pra gente”, resume.