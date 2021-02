Da base do Remo, Hélio celebra afirmação e quer título da Copa Verde: 'Pra coroar'

Com 20 anos, o atacante do Remo, Hélio Borges, lida com o momento mais relevante da sua carreira profissional. Em 2020, além de titular na equipe azulina que obteve o acesso à Série B, Hélio se firmou como uma realidade, deixando de lado o status de revelação.

No jogo contra o Manaus, válido pela semifinal da Copa Verde, Hélio assinalou dois gols dos seis gols, e ainda teve uma participação tática fundamental no aspecto movimentação e troca de passes precisos. O próprio atleta admitiu a satisfação com o nível de atuação. "Tenho que estar sempre marcando gols e dando assistência aos outros atacantes".

Próximo de disputar uma final de campeonato, com a camisa do Remo, o atacante reafirma que o desejo é obter o que seria o seu primeiro título entre os profissionais. "Nosso grupo vem trabalhando forte e esse título é para corar o nosso trabalho", afirmou. O detalhe é que o atacante não atuou na final da Série C, por ter contraído covid-19.

Palmeiras

Além do Leão, Hélio também acumula uma passagem pelo Palmeiras-SP, ainda nas categorias de base. Lá, jogou em 2018 e 2019, quando voltou ao Baenão. Os dois times fizeram parte da formação do jogador. Sobre a passagem pelo futebol paulista, Hélio é só agradecimento. "Foi importante no amadurecimento, joguei torneios internacionais e nacionais. Palmeiras é uma base forte, uma das mais importantes do Brasil", frisou.