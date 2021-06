Liga de clubes: presidente do Remo integra comissão para definir estatuto; Carlos Ferreira comenta

Os representantes dos clubes da Série A do futebol nacional tiveram uma reunião com as equipes da Série B, com a presença do Remo, para informar as propostas da criação de uma Liga no Brasil. O encontro ocorreu em São Paulo (SP) e o presidente do Leão, Fábio Bentes, passou a integrar a comissão que definirá o estatuto da organização:

"Para o Clube do Remo é uma alegria muito grande participar desse momento histórico no futebol brasileiro. A formação dessa Liga vai ser um salto gigantesco na profissionalização do futebol nacional", opinou o presidente azulino ao site oficial do clube.

> Carlos Ferreira avalia o que pode mudar para os clubes do Pará; OUÇA

Bentes informou que a próxima reunião está marcada para 22 de julho, já para a apresentação de um esboço do estatuto.

"Agora é bom deixar claro que nenhum momento significa rompimento com a CBF. Acho que entidades nacionais podem e devem participar do processo, a exemplo do que é feito na Espanha, Inglaterra, Alemanha e em todos os demais países onde existem uma Liga, mas as federações nacionais têm seu papel importante na questão da organização e do campeonato. Acredito que, com a liga, vamos empoderar os clubes em algumas tomadas de decisão, potencializando ganhos e melhorando o espetáculo", concluiu o mandatário remista.

LEIA MAIS

No dia 15 deste mês, dirigentes de 19 equipes que compõem a elite do Brasileirão entregaram um documento à CBF, pedindo algumas mudanças, principalmente estatutárias. O único que não assinou foi o Sport-PE, já que o Leão pernambucano não possui presidente, porém o clube divulgou apoio à criação da liga. A intenção é fazer com que ela ganhe força comercial e que seja mais igualitária, sem disputas entre clubes por negociações contratuais.