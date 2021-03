Cria da base do Remo tem contrato protocolado na CBF e pode jogar por clube do Paraná

O atacante Hélio Borges, que estava no Clube do Remo e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e poderá estrear pelo seu novo clube, o Azuriz-PR, equipe que disputa a elite do futebol paranaense.

Hélio, de 20 anos, deixou o Remo após o término de seu contrato. A diretoria azulina ainda tentou prorrogar o vínculo com o atleta, mas sem sucesso. Pelo profissional do Leão Azul Hélio fez 35 partidas e marcou cinco gols, além de ter conquistado o título do Parazão em 2019.