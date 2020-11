Cria da base do Remo, meia fecha contrato com clube de São Paulo

Nesta semana o Flamengo-SP confirmou a contratação do meia Tiago Albuquerque, de 21 anos, cria das categorias de base do Remo. O jogador chega ao rubro-negro tentando mudar o cenário na Segundona do Paulistão Sub-23, já que o clube está na quarta posição do grupo 4 com apenas quatro pontos em quatro partidas.

Cria do futsal azulino, Tiago Albuquerque iniciou a transição para os gramados e se adaptou. Pelo Remo o jogador chegou a disputar a Copa São Paulo de 2018. O jogador também teve passagem pela Tuna Luso.

Tiago chegou a treinar com a equipe profissional do Remo nesta temporada (Samara Miranda / Remo)

Tiago está no elenco do Corvo desde o início da competição, mas estava se recuperando de uma lesão e agora poderá estrear com a camisa rubro-negra.

“Que honra vestir a camisa do Flamengo, clube com muita tradição e me sinto honrado em agora tentar escrever minha história aqui. Essa vai ser a minha primeira experiência no futebol paulista. Tenho boas referências do clube e espero contribuir com as metas traçadas pela diretoria e comissão técnica”, disse.