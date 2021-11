CRB vence Vitória na Série B e Remo vai para a última rodada fora do Z4

O Remo recebeu uma importante ajuda nesta segunda-feira (22), na luta contra o rebaixamento na Série B. O CRB derrotou o Vitória, no Estádio Rei Pelé, por 3 a 1. Com isso, o Leão Azul vai para a última rodada da competição fora do Z4. Renan Bressan (duas vezes) e Pablo Dyego marcaram para os donos da casa. O Vitória descontou com Fernando Neto.

Cenário

Com o resultado, o Remo permanece na 16ª posição na Segundona, com 42 pontos. O time azulino é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Londrina é o 17°, com 41 e o Vitória está na 18ª colocação, com 40 pontos. Os três chegam com riscos de queda, sendo que dois cairão.

Contas

A equipe do Remo depende apenas de si para se salvar. Em caso de vitória contra o Confiança, no domingo (28), às 16h, no Baenão, o Leão se garante na Série B de 2022. Se empatar, o clube paraense precisa de um tropeço do Londrina, em casa, contra o Vasco. Já se perder, o Remo fica na dependência de que nem Londrina e nem Vitória (que recebe o Vila Nova) vençam suas partidas.

Acompanhe

