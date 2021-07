Coritiba defende invencibilidades contra o Remo; Coxa terá um desfalque e retorno de atacante

Na partida contra o Remo nesta sexta-feira (2), o Coxa defende a sua invencibilidade jogando em seus domínios. O Coritiba-PR ainda não perdeu neste Brasileirão atuando no Estádio Couto Pereira.

O clube alviverde atuou três vezes em casa neste Brasileirão. Foram dois resultados positivos diante do Avaí-SC (2 a 0) e do Vitória-BA (1 a 0), além de um empate no confronto estadual com o Londrina-PR (1 a 1), além de marcar gols em todas as partidas.

Tabu

Outra invencibilidade que o Coxa defende é de nunca ter perdido na história para o Remo. Foram 12 confrontos entre Séries A e B, com nove vitórias do clube do Sul do país e três empates.

Desfalque e opções

Para este jogo o técnico paraguaio Gustavo Morínigo não terá o volante Willian Farias, já que o atleta terá que cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Confiança-SE. Em seu lugar a comandante do Coxa possui como opções Gustavo Bochecha, Matheus Sales e Jhony Douglas.

Retorno

No jogo contra o Remo o Coxa terá a volta do atacante experiente Léo Gamalho, de 35 anos. O jogador cumpriu suspensão no último jogo e retorna ao time titular. Nesta Série B Gamalho balançou a rede duas vezes.

Opostos

Leão Azul e Coritiba vivem situações opostas na Série B. Os paranaenses estão na vice-liderança da competição com 16 pontos e com um jogo a menos, atrás apenas do Náutico-PE que possui 18 pontos. Já o Remo vive um momento conturbado, na zona de rebaixamento com 7 pontos e sem vencer há seis partidas, cinco delas na Série B. O clube azulino também ficou sem treinador, já que Paulo Bonamigo pediu para deixar o Remo, após derrota para o Sampaio Corrêa-MA, em casa, na última rodada. A diretoria azulina anunciou a contratação de Felipe Conceição como novo técnico, porém, diante do Coxa, o clube paraense será comandado pelo coordenador de futebol do clube João Neto (Netão).

Na agenda

Coritiba x Remo duelam às 19h desta sexta-feira (2), no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. A partida é válida pela nona rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.