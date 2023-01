Copinha: Contra o Fortaleza, Remo busca classificação inédita para as oitavas de final

Com a melhor campanha da história do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Remo tenta dar sequência à epopeia contra um adversário conhecido. Neste fim de semana, contra o Fortaleza, o Simba luta por uma vaga nas oitavas de final da Copinha 2023 no principal torneio de base do futebol brasileiro.

Campanha

A melhor participação do Leão Azul até então no torneio tinha sido em 2010, quando chegou à segunda fase, mas foi eliminado pelo Desportivo Brasil, nas cobranças de pênaltis. Assim como neste ano, o Simba terminou em primeiro do seu grupo - à frente do Atlético-PR, do Paulínia-SP e do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Neste ano, o Leão ficou à frente justamente do Fortaleza, após vencer a equipe cearense na estreia. Além disso, o time azulino derrotou o Juventus - anfitrião do grupo 31 - por 2 a 1 na segunda rodada e garantiu a classificação antecipada.

O Remo encerrou a primeira fase com um empate em 1 a 1 contra a equipe do São Caetano-SP e assegurou a liderança da chave. Na última sexta-feira (13), o Simba derrotou o Nacional-SP por 1 a 0, e alcançou as oitavas.

Encontro anterior

Como mencionado, o Remo estreou na Copa São Paulo 2023 contra o próprio adversário da terceira fase, o Fortaleza, no último dia 4 de janeiro. Foi sofrido, precisando segurar o resultado no segundo tempo, mas o gol solitário de Renan Tiago garantiu o triunfo azulino na primeira partida desta edição.

Sem definição

A data e horário de Remo e Fortaleza, pela terceira fase da Copinha, ainda não foram definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). No entanto, de acordo com a tabela básica do torneio, é possível que o Leão volte a campo já no domingo (15). Ainda não se sabe qual estádio vai receber a partida.

Copinha 2023

A Copa São Paulo reúne 128 equipes. Primeiro, elas foram divididas em 32 grupos com quatro times cada. Os dois melhores avançaram para o mata-mata e as 64 equipes batalharam por 32 vagas na terceira fase. Agora, os 32 times se enfrentam em 16 jogos (apenas de ida) valendo vagas nas oitavas de final.

O torneio é reconhecido como o principal envolvendo as categorias de base do futebol brasileiro. Todas as partidas do Leão Azul paraense terão transmissões via FPFTV e YouTube.