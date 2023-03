Copa Verde: Com DJs e venda de cerveja, Remo transmite jogo contra o São Raimundo-RR no Baenão

O Remo encara o São Raimundo-RR, na noite de hoje (15), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). É a partida de ida das quartas de final da Copa Verde. O clube paraense irá transmitir o jogo na “Toca do Rei”, que fica no Baenão, na entrada pela Avenida Romulo Maiorana. O evento contará com a presença do DJ Ruano e DJ Gargamina, a partir das 18h.

